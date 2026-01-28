Haberler

Kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Pınarbaşı-Gürün kara yolu açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri'nin Pınarbaşı ile Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu, yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri'nin Pınarbaşı ile Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı-Gürün kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Çift yönlü ulaşıma kapatılan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

