Kayseri OSB'de çelik fabrikasındaki yangın söndürüldü, 3 işçi tedaviye alındı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 37. Cadde'deki bir çelik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 3 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangın, fabrikanın bir bölümünde hasara yol açtı.

Kaynak: AA