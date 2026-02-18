Haberler

Yahyalı'da Sel Felaketi: Yollar Çöktü, Ev ve İş Yerleri Sular Altında Kaldı

Güncelleme:
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi. Yolların çöktüğü ve bazı evlerle iş yerlerinin su altında kaldığı belirtiliyor. AFAD ve diğer ekipler bölgeye sevk edildi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan selde yollar çöktü, bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.

Yahyalı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış, ilçenin çeşitli noktalarında sele neden oldu. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle birçok evin giriş katını su bastı, bazı yollarda çökmeler meydana geldi. Kaymakam İbrahim Gültekin ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, selin yaşandığı alanlarda inceleme yaptı. Ekipler, sel nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
