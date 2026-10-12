Kayseri Melikgazi'de tadilat yapılan 9 katlı apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Kayseri Melikgazi'de tadilat yapılan 9 katlı apartmanın çatısındaki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'taki 9 katlı apartmanın tadilat yapılan çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tadilat yapılan apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'taki 9 katlı apartmanın tadilat yapılan çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA