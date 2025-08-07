Kayseri İtfaiyesi Temmuz Ayında 1669 Olayına Müdahale Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri temmuz ayında 1669 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklama göre, Büyükşehir Belediyesi'nin 17 istasyon, 57 araç ve 310 personelden oluşan itfaiye teşkilatı, temmuz ayında 1077 yangın, 525 kurtarma, 62 trafik kazası ve 5 su baskını olmak üzere 1669 olaya müdahalede bulundu.

Ekipler, ayrıca 1653 vatandaşa eğitim verdi, 124 denetim gerçekleştirerek yangın güvenliği ve afet farkındalığı konularında aktif rol aldı.