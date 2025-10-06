Kayseri İtfaiyesi Eylül Ayında 1132 Olayı Yönetti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, eylül ayında 1132 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiye ekipleri fedakar ve özverili çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye, yangınlardan kurtarma operasyonlarına, trafik kazalarından su baskınlarına kadar olaylarda mesai harcıyor.

Eylül ayında 703 yangın, 321 kurtarma, 105 trafik kazası ve 3 su baskınına müdahale eden Kayseri itfaiyesi, 17 istasyon, 57 araç ve 311 personelle hizmet veriyor.

Ayrıca, itfaiye tarafından 2 bin 557 vatandaşa eğitim verilerek 95 denetim gerçekleştirildi.