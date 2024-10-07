Kayseri'deki Öğrenciler, 3 Boyutlu Yazıcı ile İHA Geliştirdi

KAYSERİ'de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Uçak Bakım Elektroniği bölümü öğrencileri, danışmanları Mehmet Ali Ülker öncülüğünde 3 boyutlu yazıcıdan diğer hava araçlarına karşı kendini ve dost aracı koruyabilen insansız hava aracı (İHA) geliştirdi. Kahramanmaraş'ta düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 'Liseler Arası İnsansız Hava Aracı' kategorisinde Türkiye 4'üncü olan projeye ilişkin Ülker, "Türkiye'de ilk defa 3 boyutlu yazıcıdan İHA'yı üretip, uçuran biz olduk" dedi.

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Elektroniği bölümü öğrencileri ile danışmanlıklarını yapan Mehmet Ali Ülker, 3 boyutlu yazıcıdan diğer hava araçlarına karşı kendini ve dost aracı koruyabilen İHA geliştirdi. Arka iniş tarafında yer alan gizli haznelerde bulunan partiküller motordan çıkan hava ile geriye fırlatılarak kendini ve dost hava aracını koruyan İHA sistemi ile 19-23 Eylül'de Kahramanmaraş'ta düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında 'Liseler Arası İnsansız Hava Aracı' kategorisinde yarışan öğrenciler, Türkiye 4'üncülüğü elde etti.

'BAŞKA İHA'LARA KARŞI KENDİNİ SAVUNABİLMEKTEDİR'

Projeyi anlatan danışman Mehmet Ali Ülker, "6 yıldır okulumuzda İHA'lar üzerine çalışıyoruz. Yeni üretim modellerini deniyoruz. Her yıl yeni İHA modelleri ortaya çıkarıyoruz. Çıkardığımız İHA'lar üzerinde de versiyon güncellemeleri yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa 3 boyutlu yazıcıdan İHA'yı üretip, uçuran biz olduk. Daha sonra bunun üzerinde geliştirmeler yaptık. 3 boyutlu yazıcının avantajı, el işçiliğini ortadan kaldırması ve güncellemeleri daha hızlı bir şekilde ortaya çıkarması oldu. Ayrıca öğrencilere uçaklarda tasarım yapabilme özelliği kazandırdı. Çünkü bir uçağın ya da insansız hava aracının patente layık olan en önemli özelliği dış tasarımı oluyor. İHA'mız, dünya literatüründe daha önce çalışılmamış ve yapılmamış bir özelliği barındırıyor. Bu ise savunma İHA'sı olması. Başka İHA'lara karşı kendini savunabilmektedir. Dost ve düşman tespiti yapabiliyor. İHA'mızın üretimi bizim için sadece 1 gün sürüyor. Seri olarak üretebilmekteyiz. Bu yönüyle de öne çıkıyor" dedi.

'MEZUN OLDUĞUM OKULA VEFA BORCUMU ÖDEMİŞ HİSSEDİYORUM'

Kendinin de aynı okuldan mezun olduğunu söyleyen Ülker, "İHA üretmeye yarışmalar sayesinde başladık. 2023'te TEKNOFEST'te finalist, 2024'te ise liseler arası İHA yarışmasında 4'üncülük elde ettik. Bu sene toplam 6 yarışmaya katıldık. TÜBİTAK'ta bölge 1'incisi, Türkiye 3'üncüsü olduk. Yaşadığımız en büyük zorluk istediğimiz malzemeyi bulmak oluyor. Bazı projelerimizi bu yüzden rafa kaldırmak zorunda kalıyoruz. Meslek liselerinin üst düzey bir başarı elde edemeyeceği düşünülüyordu. Böyle bir algı vardı. TEKNOFEST'te bu algıyı yıktık. 4'üncülük bana en çok bu yönden mutluluk verdi. Mezun olduğum okula vefa borcumu ödemiş hissediyorum" diye konuştu.

'İHA'MIZ ÇOK FAZLA İLGİ ÇEKTİ'

İHA'nın özelliklerini anlatan öğrenciler Atagün Durak, "Bizim İHA'mız, daha önce dünya literatüründe bulunmayan bir görevde. Şu anda piyasadaki İHA'lar, genelde yerdekileri koruyabiliyor ama başka bir hava aracını koruyamıyor. Bizim uçağımız, bu görevi yapıyor. Hem kendini hem de havadaki başka araçları koruyor. Bu sene 6 tane yarışmaya katıldık. Çoğunda başarı elde ettik. İHA'mız çok fazla ilgi çekti. Bunu da İHA'mızı sürekli güncellediğimiz için başardık" dedi.

'TASARIMLAR KENDİMİZE AİT'

Öğrencilerden Hidayet Efe Özkılıç ise "Kartal Air Takımı 2018'den bu yana faaliyette. 4 yıldır takımdayım. İHA'mız tamamen 3 boyutlu yazıcıdan üretilmektedir. Bu yüzden de tamamı simetrik oluyor. Türkiye'de bunu ilk yapmaya başlayan biziz. Tasarımlar kendimize ait. Uçaklarımızın tasarımını evdeki 3 boyutlu yazıcılardan üretip, atölyemize getirip, montajlıyoruz. Montajladıktan sonra elektronik donanımlarını uçağa yerleştirip, üretimi tamamlıyoruz. Hepimiz profesyonel olduğumuz için kolay bir şekilde üretebiliyoruz; ama malzeme tedarikinde sıkıntı çekiyoruz. TEKNOFEST'te 4'üncü olmak, bizi çok sevindirdi. Meslek lisesi öğrencilerinin böyle bir başarı elde edebileceğini tüm Türkiye'ye gösterdik. Hepimiz çok mutluyuz" diye konuştu" dedi.