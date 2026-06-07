AFAD'ın Kayseri'de kuracağı lojistik merkezinde uçaklar 30 dakikada yüküyle havalanacak

KAYSERİ'de yeni havalimanı binasının yapılmasıyla birlikte kullanılmayan eski binanın bir kısmı AFAD Ulusal ve Uluslararası Arama Kurtarma Lojistik Üssü olacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Biliyoruz ki afetlerde zaman, en önemli konu. Dolayısıyla 15 dakika içinde yüklemenin başlayacağı, 30 dakika içinde uçağın havalanacağı bir lojistik merkez kuruyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde, geniş bir coğrafyada etkili olan afetlerde görev alacak personel ile makine, ekipman, malzeme ve araçların depremden etkilenmeyen bölgelerden sevk edilmesinin zorunlu olduğu görüldü. Bu kapsamda kara ve demir yolu ulaşım ağında yer alan yol, köprü ve viyadük gibi yapıların afetler nedeniyle işlevsiz hale gelmesi nedeniyle acil durumlarda hava yolu ile ulaşım ve sevkiyatın en hızlı ve etkin yöntem olduğu değerlendirildi. Kayseri'de yeni havalimanı binasının devreye girmesiyle eski bina atıl duruma geldi. Dış hatlar giden yolcu terminal binasının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 11 bin 630 metrekareyi kapsayan lojistik üssüne çevrilmesine karar verildi. AFAD lojistik üs merkezi projesi tamamlandığında, herhangi bir afet durumunda askeri ve sivil uçaklar, 15 dakikada yüklenip 30 dakikada kalkışa hazır hale gelecek. Ayrıca tesis, Kayseri Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü hizmet binası olarak da kullanılacak. Bu sayede ulusal ve uluslararası ekiplerin sevk, idare ve koordinasyon süreçleri tek merkezden yürütülebilecek; lojistik planlama, malzeme dağıtımı ve personel yönetimi etkin ve hızlı bir şekilde sağlanacak.

'AFETLERDE ZAMAN, EN ÖNEMLİ KONU'

Kayseri Vali Gökmen Çiçek, "Anadolu'nun tam ortasında Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası AFAD lojistik merkezini kuruyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kayseri, hepimizin bildiği gibi Anadolu'nun tam ortasında. Herhangi bir afet durumunda bizim için en önemli şey; zaman. Anadolu'nun tam ortasında havalimanı içinde hem askeri kargo hem askeri uçaklarımızın olması hem sivil havalimanımızın içinde olması ve havalimanımızın yeni binasının yapılmasıyla beraber binalarımızın boşalması, bize yeni bir uluslararası lojistik merkez yapma imkanı sağladı. Özellikle hangarımızı, boşalan alanımızı AFAD Başkanlığımıza tahsis ettik. Burasının ulusal ve uluslararası AFAD Lojistik Merkezi olmasını istedik. Çok acil bir şekilde afetlere, ülkemizde yaşanan felaketlere yardım edelim istedik. Çünkü biliyoruz ki afetlerde zaman, en önemli konu. Dolayısıyla 15 dakika içinde yüklemenin başlayacağı, 30 dakika içinde uçağın havalanacağı bir lojistik merkez kuruyoruz" diye konuştu.

'KAYSERİ'DE YAPILACAK OLMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Afetlerdeki en büyük acıların geç kalınan zamandan kaynaklandığını aktaran Çiçek, "Hemen havalimanının içinde uçakların yanı başında, lojistik merkezimizin içinde bütün arama kurtarma ekipmanları, çadırlarımız, özel birliğimiz Türkiye'nin her yerine, her afete hazır olacak bütün ekipmanların hazır olduğu ve hepsinin yüklemeye hazır bir şekilde bekletildiği bir lojistik merkezden bahsediyorum. İçindeki teknik ekipmanların yanında personelin hazır bulunduğu. Düşünsenize, 15 dakika içinde yükleme başlıyor. 30 dakika içinde uçak havalanıyor. Afetlerdeki en büyük acıların geç kalınan zamandan kaynaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda kazandığımız zamanla beraber bütün afetlerde acıyı en aza indirmek için ulusal ve uluslararası AFAD Lojistik Merkezi'nin Kayseri'de yapılacak olması çok önemli. Yapılmaya başlanacağı ihale tarihinin alındığının müjdesini de sizler aracılığıyla tüm vatandaşlarımıza iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı