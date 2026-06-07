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Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü

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Fenerbahçe'nin tanınan simalarından Rambo Okan, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'yi alnından öptü. Hakan Safi'ye desteğini açıklayan Rambo Okan, "Hakan abi, başkan oldun sen oldun. İlan ettim seni!" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi büyük bir heyecanla başladı. Sarı-lacivertli camianın geleceğini belirleyecek tarihi kongrede, oy kullanma alanında dikkat çeken ve yüzleri güldüren anlar yaşandı.

RAMBO OKAN'DAN HAKAN SAFİ'YE ÖPÜCÜKLÜ DESTEK

Fenerbahçe tribünlerinin ve camianın en tanınan, nevi şahsına münhasır simalarından biri olan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler, kongre alanında başkan adayı Hakan Safi ile bir araya geldi. Hakan Safi’ye olan sevgisini ve desteğini coşkulu bir şekilde dile getiren Rambo Okan, Safi’yi alnından öperek "Hakan abi, başkan oldun sen oldun. İlan ettim seni!" sözlerini sarf etti. 

OY VERME İŞLEMİ 17.00'DE BİTECEK

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verecek. Genel kurul üyeleri başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Oy verme işlemi, saat 17.00'de son bulacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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