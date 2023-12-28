Kayseri'deki 7,5 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı kıyısında bulunan 7,5 milyon yıllık fosillerden yaklaşık 1000'in yapılan çalışmaların ardından sergileneceği belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "686 tane üzerinde çalışılan eser var. Burada 1000'e yakın sergilenecek olan ürün ortaya çıkmış oluyor. Bu özellikte fosillerin olduğu başka bir yer yok" dedi.

Kocasinan ilçesinde çobanlık yapan Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında kemik parçası buldu. Alınan numunelerdeki incelemede, kemik parçalarının 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle bölgede kazı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 toynaklı at, boş boynuzlugillerden antilop, gergedan, ceylan, zürafa ve fil gibi birçok hayvanın fosillerine ulaşıldı. Fosiller alçı-ceket yöntemiyle çıkarılıp Kayseri Bilim Merkezi'nde incelemeye alındı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra fosiller yapımı devam eden Paleontoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Anadolu'nun göbeğinde Kızılırmak'ın kenarında Yamula Barajı'nın etrafındaki bölgelerde bir çobanımızın bulmuş olduğu ve dikkatini çeken kemik sonrası incelemeler yapıldı. Kemiğin yaklaşık 7-7,5 milyon yıl öncesine ait bir kemik olduğu yönünde çalışmalar ortaya çıktı. O bölgede yapılacak kazılar üzerine yoğunlaşıldı. Bunun üzerine de her türlü destek vererek bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim gözlemlediğim adeta iğneyle kuyu kazıyorlar. Çünkü en ince noktasına kadar onu herhangi bir hasar oluşturmadan çalışmaları yapıyorlar. Son dönemde yapılan çalışmalar daha verimli, herkesin dikkatini çeken boyut kazanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

'686 ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ESER VAR'

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde fillerin atası, gergedanlar, zürafalar ve üç toynaklı hayvanların replikalarının ve orijinal fosil parçalarının sergilendiğini söyleyen Büyükkılıç, "Şu anda 686 tane üzerinde çalışılan eser var. Burada 1000'e yakın sergilenecek olan ürün ortaya çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi burada orijinalleri ve replikaları da var. Replika olmasının amacı, ürünleri korumak. Çünkü devasa bir görüntü. Bu replikasını getirdiğimiz ürün de, orijinalde Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bilim merkezinde. Kayseri'nin hem jeoloji hem paleontoloji hem de jeolojik yapısının yeniden gözden geçirilmesini, bilimsel olarak da üzerinde çalışma yapılmasını önemseyerek bunu müzeleştirmek istedik. Paleontoloji müzemizin çalışmaları devam ediyor. 10 tane müze çalışması yapmışsak bir tanesi de paleontoloji ile ilgilidir" diye konuştu.

'7.5 MİLYON YILDAN BAHSEDİYORUZ'

Kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Bu özellikte fosillerin olduğu başka bir yer yok. 7,5 milyon yıldan bahsediyoruz. Kazıların sona erme tarihi belli değil. Çalışmalarımız devam ediyor. Önceki müteahhidimizin bırakmasından kaynaklı başka bir müteahhit ile sürdürüyoruz. Sonuç itibariyle bu müzeyi hayata geçireceğiz. Ürünlerimizi şu anda bilim merkezinde muhafaza ediyoruz. Kazılar devam ediyor. Orada bir hazine var. Aynı zamanda sadece Kızılırmak havzasında veya kenarında değil, Koramaz Vadisi dediğimiz bölgedeki bu kadar büyük olmasa da benzeri ürünler çıkıyor. Kısacası Anadolu'nun adeta bu yönüyle zengin bir bölgesinde bu çalışmaların yapıldığını rahatlıkla vurgulayabiliriz."