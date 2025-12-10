Haberler

Kayseri'de zabıta ekipleri kasım ayında 214 yasal işlem uyguladı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kasım ayında 214 yasal işlem uyguladı. Seyyar satıcılardan ticari araçlara, dilencilikten çevre kirliliğine kadar birçok alanda başarıyla denetim gerçekleştirdi.

Kasım ayı boyunca yürütülen çalışmalarda, 47 seyyar satıcı, 38 servis ve ticari araç, 13 market ve 53 işgal denetimi yapıldı.

Ekipler, 45 dilencilik olayına yönelik işlem yaparken, çevre kirliliğiyle ilgili 18 denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
