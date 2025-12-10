Kayseri'de zabıta ekipleri kasım ayında 214 yasal işlem uyguladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kasım ayındaki denetimlerde 214 yasal işlem uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, kentte düzenin sürekliliğini tesis etmek amacıyla seyyar satıcılardan ticari araçlara, çevre kirliliğinden dilencilere kadar geniş bir alanda denetim gerçekleştirdi.

Kasım ayı boyunca yürütülen çalışmalarda, 47 seyyar satıcı, 38 servis ve ticari araç, 13 market ve 53 işgal denetimi yapıldı.

Ekipler, 45 dilencilik olayına yönelik işlem yaparken, çevre kirliliğiyle ilgili 18 denetim gerçekleştirdi.