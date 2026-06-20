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Amedspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın peşinde

Amedspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın peşinde
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Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Bruma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

  • Amedspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamış Portekizli futbolcu Bruma'yı transfer etmek için resmi temaslara başladı.
  • Bruma'nın kulübü Benfica, oyuncu için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Bruma, Türkiye kariyerine 2013'te Galatasaray'da başladı, ardından Gaziantepspor ve Fenerbahçe'de oynadı.

Süper Lig'de ses getirecek bir kadro kurmayı hedefleyen Amedspor, gözünü Türkiye'de daha önce hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da oynayan Portekizli yıldız Bruma'ya dikti.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Şu anda Portekiz devi Benfica’nın kadrosunda yer alan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Amedspor yönetiminin resmi olarak nabız yokladığı ve transferin mali şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi. 

BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO

Yeni sezona eksiksiz ve güçlü bir kondisyonla girmek isteyen Bruma, Yeşil Burun Adaları'nda özel bir çalışma programı uygulayarak hazır olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Portekiz ekibi Benfica'nın ise oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı ancak kapıyı 6.5 milyon Euro’luk bir bonservis bedeliyle açtığı belirtildi.

TÜRKİYE KARİYERİ

Futbolseverlerin yakından tanıdığı Bruma, Türkiye kariyerine 2013 yılında Sporting'den Galatasaray'a transfer olarak başlamış ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye'de Gaziantepspor forması da giyen Portekizli kanat oyuncusu; Real Sociedad, Leipzig, PSV Eindhoven ve Olympiakos maceralarının ardından 2022'de bu kez Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Sarı-lacivertli ekipte beklenen patlamayı yapamadıktan sonra ülkesine dönerek Braga forması giyen yetenekli oyuncu, orada geçirdiği başarılı 3 sezonun ardından son olarak Benfica'ya transfer olmuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜnal Karabas:

valla renk katar

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