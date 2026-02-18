Haberler

Erciyes'te mahsur kalan 12 kişiyi AFAD kurtardı

Güncelleme:
Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşan yolda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 12 kişi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlayan yolda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 12 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

AFAD ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kayseri-Develi kara yolunun Erciyes Kayak Merkezi bölgesinde gün boyu çalışma yaptı.

Bölgede 2 araç ve 9 personelle yürütülen çalışmalarda 4 farklı noktada araçlarında mahsur kalan 12 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşlar, Tekir bölgesindeki Erciyes Jandarma Sosyal Tesisleri'nde misafir edildi.

