Kayseri'de Yeni Cami İnşaatı Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye ve hayırsever iş birliğinde yapımı süren cami inşaatını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Anbar Mahallesi'nde hayırsever Muhittin Birdal ve belediye iş birliği ile yapımı süren 632 kişi kapasiteli caminin inşaat çalışmaları hakkında, yüklenici firma yetkilileri ile teknik personelden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kentin her köşesine değer katmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Mahalleye yakışır bir eser yaptıklarını kaydeden Büyükkılıç, Kayseri'nin her köşesine değer katmak için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.