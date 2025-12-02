Haberler

Kayseri'de Yeni Bir Ulaşım Aksı: Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı Bağlantısı Açıldı

Güncelleme:
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Osman Kavuncu Bulvarı'nı Erkilet Bulvarı ile birleştiren yeni bulvarın açılışını duyurdu. Proje, ulaşımda tasarruf sağlarken, şehir içi trafiği rahatlatarak konforu artırmayı hedefliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Osman Kavuncu Bulvarı'nı Erkilet Bulvarı ile kesintisiz bağlayan 3,5 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki yeni bulvarla marka ve model Kayseri belediyeciliğini bir üst seviyeye taşıdıklarını belirtti.

Çolakbayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gece gündüz demeden çalışarak bu ulaşım projesini hizmete sunduğunu, mevcut güzergaha kıyasla 6,5 kilometrelik tasarruf sağladığını dile getirdi.

Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nı kesintisiz bağlayan bu yeni yolun sadece bir asfalt hattı olmadığına dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Kayseri'nin geleceğine uzanan modern bir ulaşım aksıdır. Kritik bir bölgede yer alan bu bulvar, şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlattı, ulaşımda konforu artırdı ve hemşehrilerimize büyük kolaylık sağladı. Temel hedefimiz, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, Kocasinan'ı güzelleştirmek ve Kayseri'ye yakışır bir şehir parçası ortaya çıkarmaktır. Bu proje, bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, yeni bulvarın Kocasinan Belediyesinin kendi üretim imkanlarıyla hayata geçirildiğini, kullanılan tüm asfalt ve altyapı malzemelerinin kendi asfalt plentlerinde ve agrega üretim merkezimizde üretildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
