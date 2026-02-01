Bir annenin feryadıyla başlayan ERVA Spor Okulları'nda 16 bin lisanslı sporcu yetişti

KAYSERİ'de, Vali Gökmen Çiçek'e uyuşturucu kullanan bir gencin annesinin, 'Sen evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü' diyerek yakasına yapışması üzerine kentte başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulları Projesi'nde Valilik, iş insanları ve STK'lar iş birliğinde açılan 65 okulda 16 bin lisanslı sporcu yetiştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu projede, gençlerin bu illete hiç bulaşmaması için mücadele ediyoruz. Eğer bu illete bir şekilde bulaşmış olsa dahi onu oradan çekip sporcu yapalım. Emniyetten, jandarmadan aldığımız verilerde 2 yıl içinde bu okullardan 16 bin öğrenci içinde suça bulaşmış bir çocuğumuz olmadı" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2023 yılında, kentte 'Düvenönü' olarak bilinen bölgede esnaf ziyareti sırasında uyuşturucu kullanan bir gencin annesiyle karşılaştı. Anne, Vali Gökmen Çiçek'e, 'Sen evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü?' diyerek yakasına yapıştı. Bunun üzerine yetkililerle bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, kentte uyuşturucu ve birçok suçla mücadele kapsamında Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulları Projesi'ni başlattı. Kayseri Valiliği, STK'lar ve iş insanları iş birliğinde 3 yılda 65 okul açılışı gerçekleştirildi. Tekvando, boks, judo, karate, basketbol, futbol, atletizm, jimnastik gibi 27 farklı branştan sporun ve değerler eğitimi gibi derslerin ücretsiz olarak verildiği ERVA Spor Okulları, 120 antrenör ve 16 bin öğrenciye ulaştı.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU REHABİLİTASYON HASTANESİNİ YAPTIK'

Vali Gökmen Çiçek, "Aslında, ERVA Spor Okulları'nın bir hikayesi var. Kayseri içinde yaptığımız gezilerde Düvenönü'nde bir annenin feryadıyla başlamış bir projeden bahsediyorum. Bir annemizin yakama yapışarak, 'Sayın Valim, sen evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü? Bak ben her gün evladım ölsün diye dua ediyorum' diye bir feryadı vardı. 'Annem hiç öyle şey olur mu, niçin böyle söylüyorsun' dediğimde, 'Oğlum bir bağımlı oldu ve onu kurtaramıyorum. O bağımlı çocuk bana işkence yapıyor. Uyuşturucu parası vermedim diye bak şu gözümün haline, yüzümün haline, ne hale getirdi beni' diye bir feryadı vardı. Biz bu feryattan sonra boş duramazdık. Bunun üzerine, Türkiye'nin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon hastanesini yaptık" diye konuştu.

'65 SPOR OKULU 16 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI'

Uyuşturucu batağına düşen gençleri kurtarabilmek adına bir seferberlik başlatmaları gerektiğini belirten Vali Çiçek, "Arkadaşlarımızla oturduk. Ne yapabiliriz? 'Çocukların bu duruma düşmemesi için, kendi kaderleriyle baş başa kalmaması için nasıl bir mücadele verelim' diye konuştuğumuzda, 'bu mücadelenin en büyük aracı spor' dedik. 'Her mahallede olacağız. Çocukları sadece okullarda değil, okullardan sonra da onların bir mücadelenin, bir mefkurenin içerisinde olması için bir çaba sarf edeceğiz' dedik. Bu amaçlı her mahallede, mahalle bakkalından daha yakın olacak bir spor okulları projesi başlattık. 65 mahalleye ve 65 yere ulaştı. 65 tane spor okulu, iş insanlarının, STK'ların hamiliğinde yapıldı. Her birisi bir STK'nın hamiliğinde. Kimi ticaret odasının, bir tanesi şoförler odası, sanayi odası, iş yerleri, özel iş yerleri ve 65 spor okulu 16 bin öğrenciye ulaştı. Çığ gibi büyüdü bir anda. Bir anda büyüyen bu proje aynı zamanda içerisinde değerler eğitimi, tarih eğitimi, geziler, seyahatler ve tamamen ücretsiz bir şekilde başladık" ifadelerini kullandı.

'BU PROJEDE, GENÇLERİN BU İLLETE HİÇ BULAŞMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

ERVA Spor Okulları Projesi'nin önleyici olduğunu aktaran Vali Çiçek, "Bu projede, gençlerin bu illete hiç bulaşmaması için mücadele ediyoruz. Eğer bu illete bir şekilde bulaşmış olsa dahi onu oradan çekip sporcu yapalım. Hak ettikleri yerlerde olsunlar diye verdiğimiz mücadelede 16 bin öğrencimizi tek tek takip ediyoruz. Her birisini kimlik kartlarıyla ve kimlikleriyle takip ediyoruz. Şunu çok büyük gururla söyleyebilirim; emniyetten, jandarmadan aldığımız verilerde 2 yıl içinde bu okullardan 16 bin öğrenci içinde suça bulaşmış bir çocuğumuz olmadı. Biz bu vesileyle ailelerle de başka bir bağ kurduk. Şu an için bir öğrencimizi, bir sporcumuzu kaybetmediğimizi aldığımız emniyet ve jandarma verilerinden biliyoruz. Çünkü her adli olayda, bizim buradan da öğrenciler var mı diye özel kurulan ekip de takip ediyor. Ama bunu sadece 16 bin öğrenci değil. Kayseri koskocaman bir il. Her mahalleye gideceğiz. Şu an 65 okul var. 100, 165'e kadar gideceğiz. Dolayısıyla olmayan mahalle kalmayacak inşallah" dedi.