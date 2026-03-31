Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede
Trafik kazalarında yeni dönem başlıyor. 1 Nisan 2026’dan itibaren pilot illerde uygulanacak sistemle eksperler otomatik atanacak, hasar ve değer kaybı aynı anda belirlenip ödenecek. Komisyoncu ve aracı kişiler devre dışı kalırken, vatandaş vekalet ve hizmet ücreti ödemeyecek. 40 bin lira üzeri hasarlarda eksper zorunlu olacak, uygulama 1 Temmuz’da tüm Türkiye’ye yayılacak.
- Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile trafik kazalarında hasar ve değer kaybı işlemleri doğrudan sistem üzerinden yürütülecek ve komisyoncular devre dışı kalacak.
- 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper atanması zorunlu olacak ve değer kaybı hasar dosyasına anında eklenecek.
- Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) 1 Nisan 2026'da Ordu ve Bursa'da pilot olarak başlayacak, 1 Temmuz 2026'da tüm Türkiye'de uygulanacak.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik kazalarında yaşanan karmaşayı sona erdirecek yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile birlikte hem işlemler sadeleşti hem de dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedeflendi.
KOMİSYONCULAR DEVRE DIŞI KALIYOR
Yeni sistemle birlikte, kazaya karışan araç sahiplerinin karşısına çıkan komisyoncu ve aracı kişiler tamamen devre dışı bırakılıyor. Hasar ve değer kaybı işlemleri artık doğrudan sistem üzerinden yürütülecek, vekaletle işlem yapan kişi ve kurumların faaliyetleri sona erecek.
EKSPER OTOMATİK ATANACAK
NTV'de yer alan habere göre kaza sonrası araç servise götürüldüğünde belgeler sisteme yüklenecek ve eksper otomatik olarak atanacak. Hasar tespiti doğrudan eksper tarafından yapılırken, vatandaş da talep ederse eksper seçebilecek. Böylece süreç daha şeffaf ve hızlı ilerleyecek.
EKSİST SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR
Yeni düzenlemeyle birlikte Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) uygulanmaya başlanacak. Sisteme kayıtlı eksperler otomatik atanacak ve tüm süreç dijital olarak takip edilecek.
40 BİN LİRA ÜZERİ HASARDA ZORUNLU EKSPER
2026 yılı için belirlenen 400 bin liralık teminatın onda birini aşan, yani 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper atanması zorunlu olacak. Bu tutarın altındaki hasarlarda ise taraflar anlaşarak süreci tamamlayabilecek.
DEĞER KAYBI AYRI AYRI HESAPLANMAYACAK
Yeni sistemle birlikte araçta oluşan değer kaybı da eksper tarafından anında hesaplanacak ve hasar dosyasına eklenecek. Böylece vatandaşın ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Örneğin 100 bin liralık hasara ek olarak 30 bin lira değer kaybı doğrudan ödenecek.
VATANDAŞTAN ÜCRET ALINMAYACAK
Düzenlemeyle birlikte vatandaşın cebinden vekalet ya da komisyon ücreti çıkmayacak. Eksper hizmeti için de herhangi bir ödeme yapılmayacak.
İTİRAZ HAKKI 3 GÜN
Eksper raporuna hem vatandaş hem de sigorta şirketi 3 iş günü içinde itiraz edebilecek. Bu durumda yeni bir eksper atanacak ve itiraz eden taraf ücretini karşılayacak.
1 NİSAN’DA BAŞLIYOR
Uygulama 1 Nisan 2026 itibarıyla Ordu ve Bursa’da pilot olarak başlayacak. 3 aylık sürecin ardından 1 Temmuz 2026’dan itibaren tüm Türkiye’de devreye alınacak.