Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşta dikkat çeken bir çıkış Çeçen lider Ramzan Kadirov’dan geldi. Kadirov, İran’a askeri destek vermeye hazır olduğunu açıklayarak, gerekirse bizzat cepheye gidebileceğini söyledi.

“İRAN İÇİN SAVAŞMAYA HAZIRIM”

Kadirov yaptığı açıklamada, İran’a tüm silahlarını ve desteğini sunabileceğini belirterek, “Bugün bile İran’a gidip olası bir ABD-İsrail kara operasyonuna karşı savaşmaya hazırım” ifadelerini kullandı. Bu sözler, savaşın bölgesel aktörler açısından genişleme riskini yeniden gündeme taşıdı.

ABD VE İSRAİL’E SERT SUÇLAMA

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “Ramazan ayında hain bir saldırı” olarak nitelendiren Kadirov, iki ülkeyi “İslam dünyasında ayrılık yaratmakla” suçladı. Tahran yönetiminin üçüncü ülkeleri çatışmaya çekilmek istendiğini savundu.

İRAN’A DESTEK, SİVİL SALDIRILARA TEPKİ

Öte yandan Kadirov, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını ise eleştirdi. Amerikan üslerine yönelik misillemeleri “beklenen bir yanıt” olarak değerlendiren Kadirov, üçüncü ülkelerdeki sivil altyapının hedef alınmasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

BAE’YE ÖZEL DESTEK MESAJI

Kadirov, “ağabey” olarak nitelendirdiği BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed’e destek verdi. BAE yönetiminin bölge ülkelerine karşı askeri bir iddiası olmadığını vurgulayan Kadirov, sivil hedeflere yönelik saldırıların hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını söyledi.

DUBAİ İLİŞKİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kadirov’un Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın ilişkileri de biliniyor. Araştırmalara göre ailesinin Dubai’de değeri 20 milyon doları aşan lüks mülkleri bulunuyor. Bu mülklerden birinin yıllardır gayri resmi bir Çeçen temsil noktası olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Ayrıca uçuş kayıtları, Kadirov’un özel jetinin son yıllarda sık sık BAE’ye seyahat ettiğini ortaya koyuyor.

SAVAŞIN KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

Kadirov’un İran’a açık askeri destek mesajı, savaşın yalnızca bölgesel değil, farklı aktörlerin de dahil olabileceği daha geniş bir çatışmaya dönüşme ihtimalini güçlendirdi.

Kaynak: Haberler.com