Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
Kayseri'de servis şoförü üvey babanın, 3 yıl önce evlendiği eşinin daha önceki evliliğinden olan 9 yaşındaki erkek çocuğuna şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Üvey babaya, annenin şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı uygulandı.

Kayseri'de, üvey baba F.Y.'nin, 9 yaşındaki M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Anne Şerife G.'nin şikayeti üzerine F.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

ÜVEY OĞLUNU ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan servis şoförü F.Y., iki evlilik yapan Şerife G. ile 3 yıl önce evlendi. İkinci evliliğinden olan erkek çocuğu M.E.T.'yi de yanına alan anne Şerife G., evliliğin ardından F.Y. ile yaşamaya başladı. Üvey baba F.Y.'nin, çeşitli zamanlarda M.E.T. ile annesi Şerife G.'ye şiddet uyguladığı öğrenildi. Anne Şerife G.'nin polise yaptığı şikayet üzerine üvey baba F.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan üvey baba F.Y.'nin, M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, üvey babanın M.E.T.'ye şiddet uyguladığı, küfürler ettiği ve annenin çocuğunu korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
