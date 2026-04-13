Kayseri'de üniversite öğrencileri Mobil Dijital Gençlik Merkezi tırında eğitim alıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mobil Dijital Gençlik Merkezi tırıyla üniversite öğrencileri yapay zeka ve siber güvenlik alanında eğitim alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel olarak tasarlanan ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken tır, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kapılarını üniversite öğrencilerine açtı.

Gençlere, Kayseri Bilim Merkezi'nin uzman eğitimcileri tarafından yapay zeka ve siber güvenlik konularında eğitim verildi.

Eğitim programı kapsamında katılımcılar, yapay zekanın temel prensiplerinden başlayarak günümüzdeki uygulama alanlarını ve gelecekteki toplumsal etkilerini keşfetti.

Gençler aynı zamanda dijital dünyanın güvenliğini sağlama ve veri koruma stratejileri üzerine yetkinlik kazandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
