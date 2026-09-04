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Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın

Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri OSB 6. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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