Tekel bayisine silahlı saldırıda yan taraftaki iş yerinde yemek yiyen akademisyen öldü
Balıkesir'de tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz'ın cenazesi Kayseri'ye getirildi. Cenaze namazı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Hulusi Akar Camisi'nde kılındı.
KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda yan taraftaki iş yerinde yemek yerken kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi. Kaçmaz'ın Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazına CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kaçmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz, kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
