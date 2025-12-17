Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı / Haber eklendi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde husumetli olduğu kişi tarafından tabancayla vurulan Ethem Tatlı yaşamını yitirdi, oğlu ve yeğeni yaralandı. Olay yerindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
BOŞ ARAZİDE SİLAHLI KAVGA
Olay, saat 15.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 22'nci Cadde'de boş bir arazide meydana geldi. Ethem Tatlı, oğlu M.T. ve yeğeni V.T. ile aralarında husumet bulunan A.S. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ethem Tatlı, oğlu ve yeğeni, A.S. tarafından tabancayla vuruldu.
BABA ÖLDÜ, OĞLU VE YEĞENİ HASTANEDE
Ethem Tatlı hayatını kaybederken, oğlu ve yeğeni ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ethem Tatlı'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.