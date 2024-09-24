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Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama

Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama
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Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 46 yaşındaki Ahmet Ersoy hayatını kaybederken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay 22 Eylül gecesi Kocasinan ilçesinde meydana geldi.

KAYSERİ'de 2 grup arasında çıkan, Ahmet Ersoy'un (46) öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 22 Eylül'de gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Ahmet Ersoy ve İsmail Mete yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ersoy, kurtarılamadı. 6 çocuk babası Ahmet Ersoy'un cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi. İsmail Mete tedavi sonrası taburcu edilirken, polis kavgaya karışan Necip T., Musa Ş., Recep A., Ömer Ş. ve Abdurrahman T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Necip T., Musa Ş., Recep A., Ömer Ş. tutuklandı, Abdurrahman T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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