Haberler

Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, ilgi görüyor

Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, ilgi görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla dikkati çeken millet bahçesi, kış aylarında da vatandaşların uğrak noktası haline geliyor.

Her yaştan vatandaşa hitap eden geniş kullanım alanları sayesinde millet bahçesine gelen aileler, gençler ve çocuklar, güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirme imkanı buluyor.

Doğayla iç içe atmosferi ve planlı peyzaj düzenlemeleriyle öne çıkan alanda, hafta sonları başta olmak üzere haftanın her günü yoğunluk oluşuyor.

Ziyaretçilerden Esra Özbayburtlu Samur, millet bahçesini çok sevdiklerini ve kente kazandırılan güzel bir sosyal alan olduğunu ifade etti.

Erhan Somyürek ise havalar güzel oldukça her hafta sonu millet bahçesine geldiklerini ve burada düzenlenen etkinliklere de katılmaya çalıştıklarını kaydetti.

Öte yandan, millet bahçesi içerisinde yer alan İl Halk Kütüphanesi, Mutfak Sanatları Merkezi, Kaytur Ev Yemekleri, Sağlıklı Yaşam Merkezi, BMX Parkuru ve tenis kortları da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize