Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlı adliyeye sevk edildi

Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Operasyonda bir polis ayağından yaralanmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmada teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu tespit edilen adreslere 13 Şubat'ta 20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 9 zanlı yakalanmış, bir şüphelinin açtığı ateş sonucu ayağından hafif yaralanan özel harekat polisi tedavi altına alınmıştı.

Operasyonda yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde, 112 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 tabanca, tüfek, 3 bin 282 fişek ve çeşitli miktarlarda çek ile senet ele geçirilmişti.