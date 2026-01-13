Haberler

Kayseri'de cenaze götürülen midibüs devrildi; 3'ü ağır, 22 yaralı

Güncelleme:
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, İstanbul'dan Malatya'ya cenaze götüren midibüs kar yağışı nedeniyle şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır, toplam 22 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı. Araçtakilerin İstanbul'da ölen kişinin cenazesini Malatya'ya götürüp defnetmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Kayseri-Malatya kara yolu Karahalka mevkisinde meydana geldi. Mehmet Şirin yönetimindeki 34 FLS 040 plakalı midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin İstanbul'dan hayatını kaybeden kişinin cenazesini toprağa vermek üzere Malatya'ya götürmek için yola çıktıkları bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
