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Kayseri'de festivale ulaşım için ek seferler

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Kayseri'de 5-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne katılımı kolaylaştırmak amacıyla otobüs ve raylı sistem hatlarında ek seferler planladdı.

Kayseri'de 5-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne katılımı kolaylaştırmak amacıyla otobüs ve raylı sistem hatlarında ek seferler planladdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek etkinlikler süresince, toplu ulaşımda ve otopark alanlarında özel düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Meydanı ile festival alanı arasında 693 numaralı otobüslerle karşılıklı seferler gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kaleönü duraklarından 19.00'da başlayacak seferler, 23.00'e kadar yarım saat aralıklarla yapılacak.

Festival alanından dönüş güzergahında ise araçlar 20.45 ile 00.45 saatleri arasında yine yarım saatte bir hareket edecek.

Ayrıca, festival boyunca T1 raylı sistem hattında da ek seferler düzenlenecek.

Etkinlik alanındaki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla otoparklar renklerle gruplandırılarak 5 ayrı çıkış güzergahı belirlendi. Sürücülerin araçlarını park ettikleri bölgenin rengine göre tanımlanan çıkış kapılarını kullanmaları istendi.

Kaynak: AA
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