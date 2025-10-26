Haberler

Kayseri'de Kore Savaşı'nın 75. yıl dönümü konserle anıldı

Melikgazi Belediyesi, Kore Savaşı'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla anma konseri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konser Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, buradaki konuşmasında, Türk askerinin Kore'de merhametiyle dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Konsere Kore gazilerinin de katıldığını dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim Kore Savaşı'na girmemiz ve şehitler vermemiz iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmiş ve kardeşliğe dönüştürmüştür. Kore ile bundan sonra Kayseri olarak ilişkilerimizi geliştireceğiz. Kore Savaşı'nda gösterdiği cesaretin yanı sıra vicdanı, merhameti ve insan sevgisiyle de hafızalara kazınan Türk askeri, aradan geçen yıllara rağmen tüm dünyada saygıyla anılıyor. Türk askeri, savaşın en zorlu günlerinde sadece cephede değil, insanlık adına da destan yazmıştır. Savaşın ortasında aç ve yetim kalan çocuklara sahip çıkan, onlara yuva kuran ve şefkatle yaklaşan Mehmetçiğimiz, Kore halkının kalbinde de silinmez bir yer edindi. Türk askerinin fedakarlıklarını unutmayan Güney Kore halkı ise Türk halkını 'kan kardeşi' olarak nitelendiriyor."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
