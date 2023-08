Kayseri'de Kayıp Tıp Fakültesi Öğrencisi Aranıyor

KAYSERİ'de, 11 gündür haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin'i (25) arama çalışmaları sürüyor. Tülay Tekin (57), oğlunu en son, beraber gittikleri hastanede gördüğünü söyleyerek, Lavaboya gidiyorum' diyerek yanımdan ayrıldı. Bir daha göremedim. Çok korkuyorum. Ne olur oğlum gelsin dedi. Baba Osman Tekin (60) ise Ahmet'in tıp fakültesini sevmediğini, bizi kırmamak için devam ettiğini öğrendik. İstemiyorsan okuma oğlum. Evine gel. Eve gelmek istemiyorsan da yerini bildir diye konuştu.

Talas ilçesinde yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Ahmet Enes'ten bir daha haber alınamadı. Tekin'in hayatından endişe eden ailesi durumu polis ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Hakkında bastırılan kayıp ilanı ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara ve direklere asılan Ahmet Enes Tekin için polis, jandarma, AFAD ve ANDA ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Tekin'in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü'nde çalışmalarını sürdürüyor.

'SORUMSUZ DEĞİLDİ'

Ahmet Enes'in annesi Yaşananları anlatan Tülay Tekin, Hastanede randevumuz vardı. Kaybolduğu günün sabahı beraberdik. En son hastanede gördüm. 'Lavaboya gidiyorum' diyerek yanımdan ayrıldı. Sonra da bir daha göremedim. Hayatından endişe ediyorum. Bu kadar sorumsuz bir çocuk değildi, bizi bekletmezdi. Yürüyüşe gideceği zaman bile bize haber vermeden evden çıkmazdı. Artık çok korkuyorum. Uyuyamıyorum. Ne olur oğlum gelsin. Oğlum, lütfen evine dön. Yalvarıyorum dön. Kendi hırslarımızın kurbanı olmuşsun. Ne istiyorsan onu yap oğlum. Ne olur dön. Arkadaşlarına sesleniyorum; ne olur yardımcı olun. Ben bir anneyim. Ne olur oğlumu getirin ifadelerini kullandı.

'BU KADAR UZUN SÜRE UZAK KALMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Baba Osman Tekin ise Ahmet Enes'i en son 21 Temmuz saat 09.00 civarlarında gördük. O günden bu yana da herhangi bir haber alamadık. Zaten kendisi tıp fakültesi öğrencisiydi. Halinde, tavrında hiçbir değişiklik yoktu. İçine kapanık bir çocuktu. Fazla konuşmuyordu. Arkadaşlarıyla derin sohbetlere girerdi. İnsanın aklına her şey gelebiliyor. İyi taraflarıyla kendimize teselli vermeye çalışıyoruz ama her ihtimali de düşünüyoruz. Bu kadar uzun süre uzak kalması mümkün değil. Arkadaşlarıyla geçen sene tatile gitti. Tatilde kaldığı süre boyunca 10 defa telefonla konuştuk. Her şeyini haber verirdi dedi.

'HAYATTA OLDUĞUNU BİLMEK BİZE YETER'

Osman Tekin, oğluna seslenerek şöyle konuştu

Tıp fakültesini sevmediğini, sırf biz istiyoruz diye, bizi kırmamak için devam ettiğini öğrendik. İstemiyorsan okuma oğlum. Her insan, hayatını okuyarak kazanmıyor. Evine gel. Eve gelmek istemiyorsan yerini bildir. Arkadaşlarına da sesleniyorum. Böyle zalimlik olmaz. En ufak bir bilginiz varsa lütfen bize ulaşın. Sağlıklı olduğunu, hayatta olduğunu bilmek bize yeter. En son arama çalışmaları Malatya yolu üzerinde viyadüğün alt tarafında yapıldı. Ama nereye kadar ulaştılar bir bilgim yok. Orada polisler dönene kadar bekledim. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

'TÜM SIRLARINI SAKLARIM'

Ahmet Enes'in ağabeyi Aydın Tekin (26) de Sabah erken saatte annemle birlikte hastaneye gitmişler. Sokak sokak, kamera kamera inceliyoruz. Çok çaresiz kaldık. Bizim için çok zor. Hiçbir şey yapamadık. Sadece AFAD'tan iyi haber bekliyoruz. Kardeşim; kimseye ulaşamıyorsan bana ulaş. Ben senin tüm sırlarını saklarım. Gelmek istemiyorsan bile haber ver. İyi olduğunu bilelim dedi.