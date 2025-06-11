Kayseri'de Kaybolan Koyunlar ve Kuzular Sahibine Teslim Edildi

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Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Kayseri'nin Talas ilçesinde kaybolan koyunlar ve kuzuları, Talas Belediyesi ekipleri tarafından bulundu. Hayvanlar, veterinarlardan geçtikten sonra sahibine teslim edildi.

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde kaybolan koyunlar ve kuzuları, belediye tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Belediyede yapılan yazılı açıklamaya göre, Halef Hoca Mezarlığı yakınlarında başıboş gezen koyun ve kuzuların fark edilmesi üzerine, Talas Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Güvenli bir şekilde toplanan hayvanlar, geçici olarak Talas Belediyesi Pati Evi'nde özel bir alanda muhafaza altına alındı.

Burada veteriner hekimlerin kontrolünden geçirilen ve bakımları yapılan koyun ve kuzular, sahipleri bulunana kadar güvende tutuldu.

Belediyenin yaptığı araştırmalar sonucu sahibine ulaşılan küçükbaş hayvanlar, Pati Evi'nde teslim edildi.

Koyun ve kuzularına kavuşan besici Kaan Özkan, kurbanlık satışının ardından ellerinde kalan hayvanları emanet bir yere bıraktıklarını, oradan kaçtığını belirtti.

Talas Belediyesi ekiplerine ve Pati Evi çalışanlarına duyarlılıkları için teşekkür eden Özkan, kuzularına sarılarak hasret giderdi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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