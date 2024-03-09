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Kayseri'de "Kahraman Türk Kadınları Defilesi" düzenlendi

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Kayseri'de düzenlenen 'Kahraman Türk Kadınları Defilesi'nde Nene Hatun, Fatma Aliye Hanım, Gevher Nesibe Sultan, Hayme Hatun gibi tarihteki 27 kadının kıyafetleri sergilendi. KAYMEK tarafından hazırlanan defilede, Türk kadınının ülke savunmasındaki önemine vurgu yapıldı. Defilede ayrıca 15 Temmuz şehitleri de temsil edildi.

Kayseri'de "Kahraman Türk Kadınları Defilesi"nde Nene Hatun, Fatma Aliye Hanım, Gevher Nesibe Sultan, Hayme Hatun gibi tarihteki 27 kadının kıyafetleri sergilendi.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hazırlanan defilede 27 kıyafet tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, defilenin açılışında, Türk kadınının ülke savunmasında tarih boyunca en ön sıralarda yer aldığını dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da şehitliğin çok önemli bir makam olduğunu, şehit anne ve babalarının hiçbir zaman haklarının ödenemeyeceğini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de defilede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nene Hatun, Fatma Aliye Topuz, Gevher Nesibe Sultan, Hunad Hatun, Hayme Hatun, Halime Hatun, Mihrimah Sultan, Süyümbike Hatun, İparhan, Tayyar Rahmiye, Kılavuz Hatice, Domaniçli Habibe, Zübeyde Hanım gibi tarihteki 27 kadının kıyafetleri hayat hikayeleri okunarak sergilendi.

Defilede 15 Temmuz hain darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen komiser yardımcıları Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'i temsilen özel harekat polisi kıyafetleri de yer aldı.

KAYMEK hazır giyim bölümü eğitmenlerince tasarlanan ve Maraş işi, iğne oyası, tel kırma gibi el sanatlarının da kullanıldığı kıyafetler 3 ayda hazırlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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