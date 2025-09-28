Haberler

Kayseri'de Kadına Şiddet Uygulayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi'de bir sosyal medya platformunda kadına yönelik şiddet içeren paylaşıma ilişkin başlatılan inceleme sonucunda, 25 suç kaydı bulunan G.B. gözaltına alındı. Zanlının işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de bir kadına şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sanal devriyede bir sosyal medya platformunda yer alan kadına yönelik şiddet içeren paylaşıma ilişkin inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen G.B'nin (37) 25 suç kaydı olduğu belirlendi.

"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı

9 kişiyle maçı kazandım derken 90+1'de gelen golle yıkıldılar
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.