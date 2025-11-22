Kayseri'de İlk Japonca Kursu Açıldı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nin geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya'ya dahil edilmesinin ardından, bölgede turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde, ilçe tarihinde ilk kez Japonca kursu açıldı.

Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi sınırlarındaki Soğanlı Vadisi, geçen yıl 27 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, 'Kapadokya Alanı'na dahil edildi. Karar sonrası ilçede turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da artırıldı. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Halk Eğitim Merkezi'nde, ilçe tarihinde ilk kez Japonca kursu açıldı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 20 kişi kontenjanlı, kursta kayıtlar kısa sürede doldu. Japon kültürünün de yakından tanıtıldığı kursta, katılımcılara suşi ikram edildi.

Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı mezunu, 1 çocuk annesi kurs öğretmeni Şengül Solsun (32), ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Uzun zamandır burada böyle bir kurs açıp açmama konusunda tereddüdümüz vardı. Soğanlı'nın Kapadokya'nın giriş kapısı olduğu aklıma geldi. Halk Eğitim'e başvurdum. Onlar da ilgilendiler ve bu kursu açtık. Kontenjanımız 20 kişiydi ve hemen doldu. Çok fazla talep var. Yeni yeni kelimeler öğrenip, konuşmaya başladılar. Ortaokul ve ilkokul seviyesinde öğrencilerimiz var, minimum yaş 9. Ancak, yetişkinler de yoğun talepte bulunuyor. Hatta 'Akşam da kurs açın, biz de gelelim' diyen çok kişi var" diye konuştu.

KÜLTÜR ELÇİLERİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ise "Japonca kursu Türkiye genelinde nadir açılan kurslardan biri. Yeşilhisar'da ilk kez Japonca kursu açıldı. Amacımız çocuklarımıza dil eğitimine farklı bir bakış açısı kazandırmak. Yeni bir dil öğrenerek başka bir milleti ve kültürü tanımalarını sağlamak. Yeşilhisar ilçemiz önemli bir merkez. Turizm açısından Kayseri'nin en önemli ilçelerinden birisidir. Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi ve Sultan Sazlığı ile Kayseri'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Birçok turist bu bölgeye geliyor. Bu dil vesilesiyle Japon turistleri buraya davet ediyoruz. Onlarla iletişimi geliştirmeyi, öğrencilerimizin kültür elçisi olmasını ve Yeşilhisar ile Japonya arasında bir köprü kurulmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.