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Göğsümüzü kabarttı! İşte Grammy jürisine seçilen Türk

Göğsümüzü kabarttı! İşte Grammy jürisine seçilen Türk
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"Aşk-ı Memnu", "Ezel" ve "Kara Sevda" gibi unutulmaz yapımların müziklerine imza atan, kendi şarkıları ve besteleriyle de tanınan Toygar Işıklı, müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy'nin oy kullanacak jüri üyeleri arasına seçildi.

  • Türk besteci, müzisyen ve yorumcu Toygar Işıklı, Grammy Ödülleri'ni düzenleyen Recording Academy'nin 'Oy Veren Üye' (Voting Member) kadrosuna dahil edildi.
  • Toygar Işıklı, bu üyelikle Grammy Ödülleri'nin değerlendirme ve oylama süreçlerinde görev alacak ve uluslararası müzik dünyasında Türkiye'yi temsil edecek.
  • Işıklı, 'Aşk-ı Memnu', 'Ezel', 'Kuzey Güney', 'Kara Sevda' ve 'Yaprak Dökümü' gibi dizilerin müziklerine imza atmıştır.

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Toygar Işıklı, kariyerindeki en önemli başarılardan birine daha imza attı.

Besteci, müzisyen ve yorumcu kimliğiyle tanınan Işıklı; "Aşk-ı Memnu", "Ezel", "Kuzey Güney", "Kara Sevda" ve "Yaprak Dökümü" gibi birçok unutulmaz dizinin müziklerine imza atarken, solo çalışmalarıyla da müzikseverlerle buluştu.

Başarılı sanatçı, dünyanın en prestijli müzik organizasyonlarından biri olan Grammy Ödülleri'ni düzenleyen Recording Academy'nin "Oy Veren Üye" (Voting Member) kadrosuna dahil edildi.

GRAMMY SÜRECİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAK

Toygar Işıklı, bu üyelikle birlikte Grammy Ödülleri'nin değerlendirme ve oylama süreçlerinde görev alacak. Dünyanın önde gelen müzisyenleri, yapımcıları ve müzik profesyonelleriyle aynı platformda yer alacak olan Işıklı, uluslararası müzik dünyasında Türkiye'yi temsil edecek.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

Yaşadığı gururu sosyal medya hesabından paylaşan Toygar Işıklı, Recording Academy / GRAMMYs Voting Member olarak bu büyük ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yıllardır müziğe odaklanarak sürdürdüğü kariyer yolculuğunda böyle bir takdirle karşılaşmanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Işıklı, uluslararası bir platformda ülkesini ve müziğini temsil edecek olmanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErsin Null Null:

Tebrik ediyorum. Toygar beyi göğüsümüzü kabarttı

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