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Kayseri'de iki ayrı trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

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Kayseri'de iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Melikgazi'de motosikletin tramvayla, Kocasinan'da ise otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazalarda yaralanan motosiklet sürücüleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kayseri'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Y.U. yönetimindeki 38 ANM 722 plakalı motosiklet, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tramvayla çarpıştı.

Öte yandan, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 CFG 756 plakalı otomobil ile 38 ARM 156 plakalı motosiklet, Kocasinan ilçesi Hacısaki Mahallesi Çimen Sokak'ta çarpıştı.

Kazalarda yaralanan motosiklet sürücüleri kent merkezindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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