Haberler

Kayseri'de Homurlu Şelalesi'nde Yeni Mağara ve Galeriler Keşfedildi

Kayseri'de Homurlu Şelalesi'nde Yeni Mağara ve Galeriler Keşfedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'nin arkasında yapılan araştırmalar sonucunda, daha önce literatürde yer almayan bir mağara ve içinde toplam 6 su dolu galeri keşfedildi. Türkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Derneği, bu doğal yapının haritalanması ve korunması için çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde dönemsel olarak suları çekilen Homurlu Şelalesi'nin arkasında mağara ve su dolu 6 galeri keşfedildi.

Küçükkünye Mahallesi sınırlarında bulunan Homurlu Şelalesi'nde suların çekilmesiyle Türkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Derneği ekibi araştırma başlattı.

Su altı arama kurtarma faaliyetleri de yürüten ekip, bölgede yaptığı çalışmalarda, şelalenin arkasında daha önce literatüre girmemiş bir mağara keşfetti.

Ana koridora sahip mağarada, her biri yaklaşık 20-25 metrekare genişliğinde su dolu 6 galeri de tespit edildi.

"Ülkeye yeni bir mağara kazandırmış olacağız"

Türkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş, AA muhabirine, bu araştırmayı yapmak için şelalede suyun çekilmesini beklediklerini söyledi.

Çalışmaları geniş kapsamlı yürüttüklerini anlatan Eskitaş, şunları kaydetti:

"Sular çekildikten sonra literatür araştırmasını yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, Kültür ve Turizm Bakanlığından ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden buranın daha önce hiç lisansının yapılmadığını, tescillenmediğini gördük. Bununla ilgili Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Osman Özsoy ile ön keşif yaptık. Ön keşiften sonra mağara içi araştırması başladı. Birinci etabını tamamladık. Ön çalışması bitti, şimdi ikinci etabına geçiyoruz. İkinci etabında da mağaranın haritalanması, ölçüm yapılması, su kaynaklarıyla desteklenmesi ve debilerin belirlenmesi dahil olmak üzere güzel bir rapor ve proje çıkacak. Onunla birlikte çalışmaya devam edip ülkeye yeni bir mağara kazandırmış olacağız."

Galeriler, yaklaşık 20-25 metrekare genişliğinde

Eskitaş, büyük titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucu mağarayı işaretleme ve kılavuzlama yaptıklarını dile getirdi.

Mağaranın doğal olduğunu belirten Eskitaş, şu bilgileri verdi:

"Mağara, girişinde 2 adet galerisi ve su kaynağı temiz olan bir yapıda. İleriye doğru gittiğinizde 2 galeri daha karşınıza çıkıyor. Bir galeri Homurlu Şelalesi'nin sağ tarafındaki küçük şelaleyi besliyor. Ana kollardan bir tanesi mağaranın altındaki bir su kaynağından geliyor. 2. etaptaki keşfimiz orası olacak. Mağaranın tamamının ölçüm ve haritalanmasını yapacağız. 4'ü derin, 2'si sığ olmak üzere keşfettiğimiz su dolu 6 galeri var. Granit olması nedeniyle çok temiz ve berrak havuzlar. Yaklaşık 20-25 metrekare genişliğinde ve derinlikleri 2 metre civarında havuzlar var."

Eskitaş, çalışmalar sonucu mağaranın bilgilerini rapor halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına göndereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıiSMAIL Ali:

LIMUDIA platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Bir ay sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar. Tekrar 686.000 dolar kazandım. Rehberlik için bugün Telegram'dan (Mudiatrading) kendisine mesaj gönderebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti

Davada kritik duruşma başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.