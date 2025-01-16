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Kayseri'de Gümrük Kaçağı Sigara ve Çay Ele Geçirildi

Kayseri'de Gümrük Kaçağı Sigara ve Çay Ele Geçirildi
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Kayseri-Malatya kara yolunda durdurulan bir tırda, jandarma tarafından yapılan kontrolde gümrük kaçağı 280 paket sigara, 20 elektronik sigara, 4 kilogram nargile tütünü ve 7,5 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Kayseri'de kimlik sorgusu için durdurulan tırda gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde bir tırı kimlik sorgusu için durdurdu.

A.A'nın kullandığı tırda çay ve tütün tespit köpekleriyle yapılan kontrolde, 280 paket bandrolsüz sigara, 20 elektronik sigara, 4 kilogram nargile tütünü ile 7,5 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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