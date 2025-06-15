Kayseri'de Filistin İçin Protesto Düzenlendi

Kayseri'de Filistin İçin Protesto Düzenlendi
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Kayseri'de bir grup vatandaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, İsrail’in katliamlarını kınadı ve Filistin'deki duruma dikkat çekti.

Kayseri'de bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Filistin Çadırı" önünde bir araya gelen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği ve Kayseri Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla protestoya katıldı.

Grup adına açıklama yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, İsrail'in katliamlarını Orta Doğu'ya yaymanın ve insanlığı büyük bir savaşa sürüklemenin hesabını yapmaya başladığını söyledi.

Aksa Tufanı sonrası İsrail soykırımında Filistin'de 60 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Taş, "Tüm dünyanın insanlığını kaybederek sadece seyrettiği İsrail saldırılarında, Gazze ve Filistin harabeye döndürülüp, yaşanmaz hale geldi. Batı dünyasında ABD ve Avrupa Birliği, tüm insanlığını kaybetmiş olarak İsrail katliamını desteklemeye devam ediyor. Halkı Müslüman Orta Doğu devletlerinin kukla yöneticileri, her türlü zillete razı olarak katil İsrail'in suç ortağı ABD ile ticari anlaşmalar yaparak Gazze ve Filistin'i katil İsrail'e teslim etmiş durumdalar." diye konuştu.

Taş, Türkiye'nin Filistin katliamının sona ermesi için her türlü diplomatik yolu denediğini kaydetti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da değinen Taş, şunları kaydetti:

"Gazze katliamına aralıksız devam edip bölgeyi insandan arındırmak isteyen İsrail, son günlerde kendisinin yüzlerce nükleer silahı varken, nükleer silah üretecek diye İran'a uçaklar ve füzelerle saldırarak, çok sayıda asker ve bilim adamını öldürmüştür. İsrail saldırılarına seyirci kalmak istemeyip vicdan gemileri ile Gazze'ye ulaşmak isteyen insanlık aşığı aktivistler, karadan Gazze'ye ulaşmak için harekete geçtiler. Afrika, Asya, Avrupa, Amerika kıtaları ile dünyanın farklı ülkelerinden her türlü din, dil ve ırkından insanlar şu an Mısır'da toplandılar ve yüzbinleri bularak Refah Sınır Kapısı'nı aşıp Gazze'ye ulaşmak istiyorlar. Bu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. İsrail ve suç ortağı ABD, AB ve yandaşlarını lanetliyoruz."

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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