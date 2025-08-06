Kayseri'de "Dünya Sivaslılar Günü" kutlandı

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Kayseri'de "Dünya Sivaslılar Günü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kayseri'de "Dünya Sivaslılar Günü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Dünya Sivaslılar Günü", kentte yaşayan çok sayıda Sivaslı ve Kayserili vatandaşı bir araya getirdi.

Programa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sivas ve Kayseri dostluğunu pekiştirip, tüm dünyaya yayabilmenin önemine değindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise organizasyonda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da organizasyonda birlik, beraberlik, dayanışma ve muhabbetin olduğunu kaydetti.

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün de emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük Sivaslılar buluşması olduğunu aktardı.

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ilçe belediye başkanları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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