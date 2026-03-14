AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye gelen Elitaş, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kayseri'ye kazandırılan ulaşım başta olmak üzere yatırımlar ve yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şehrin geleceğine yönelik yatırımların sürdüğünü belirten Büyükkılıç, " Kayseri'yi geleceğe taşıyacak vizyoner bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek raylı sistem gerek kara yolu gerekse hava yolu yatırımların yapılmasına Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sizler de vesile oldunuz. Kayseri'yi ulaşımda konfora eriştiriyor. Dayanışma içerisinde bu güzel çalışmaları yapıyoruz. Hoş geldiniz şeref verdiniz." ifadelerini kullandı.

Elitaş ise Türkiye genelinde trafik yoğunluğunun arttığını, Büyükkılıç'ın geleceğe dönük tedbir alarak ulaşımda başarılı hamleler yaptığını kaydetti.

Ayrıca Elitaş, Büyükkılıç'ın nezdinde tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı da tebrik etti.

Ziyarette, Kayseri Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan, il yönetimi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen de hazır bulundu.