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Kayseri'de belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Ergen'e hayırlı olsun dedi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette kentin huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar ile kurumlararası işbirliğinin önemi değerlendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ergen'i ziyaret etti.

Büyükkılıç ve beraberindeki belediye başkanları, Ergen'e yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette kentin huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar, kurumlararası işbirliği ve koordinasyonun önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
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