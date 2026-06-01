Kayseri'de bayramda ücretsiz binilen tramvayla 141 bin vatandaş seyahat etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Ulaşım AŞ tarafından Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet veren raylı sistem aracı tramvayla yaklaşık 141 bin vatandaş seyahat etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak raylı sistem aracı tramvay, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatı doğrultusunda bayram süresince ücretsiz hizmet verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, uygulamayla vatandaşların ücretsiz bir şekilde seyahat ettiğini belirtti.

Emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Birliğin, beraberliğin, paylaşmanın, dayanışma ve kardeşliğin pekiştiği müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'nda, belediye olarak bu birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sunmaya çalıştık. Vatandaşlarımız bayram süresinde tramvaylarımızdan ücretsiz bir şekilde faydalandı. Ulaşım hizmetlerinin yanı sıra zabıta denetimleri, mezarlık hizmetleri ve altyapı çalışmaları da kesintisiz şekilde sürdürüldü. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerimiz tam kadro görev yaptı. Bayram boyunca mesai yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum."