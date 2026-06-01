Haberler

Kayseri'de bayramda ücretsiz binilen tramvayla 141 bin vatandaş seyahat etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayseri Ulaşım AŞ, Kurban Bayramı boyunca tramvay hizmetini ücretsiz sundu. Bu sürede yaklaşık 141 bin vatandaş raylı sistemi kullanarak seyahat etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, uygulamanın birlik ve beraberliğe katkı sağladığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Ulaşım AŞ tarafından Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet veren raylı sistem aracı tramvayla yaklaşık 141 bin vatandaş seyahat etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak raylı sistem aracı tramvay, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatı doğrultusunda bayram süresince ücretsiz hizmet verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, uygulamayla vatandaşların ücretsiz bir şekilde seyahat ettiğini belirtti.

Emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Birliğin, beraberliğin, paylaşmanın, dayanışma ve kardeşliğin pekiştiği müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'nda, belediye olarak bu birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sunmaya çalıştık. Vatandaşlarımız bayram süresinde tramvaylarımızdan ücretsiz bir şekilde faydalandı. Ulaşım hizmetlerinin yanı sıra zabıta denetimleri, mezarlık hizmetleri ve altyapı çalışmaları da kesintisiz şekilde sürdürüldü. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerimiz tam kadro görev yaptı. Bayram boyunca mesai yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajdar'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Ajdar'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler inanamadı
Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü: O hata nasıl yapılır?

Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Hakan Safi'nin 2 milli yıldızı ortaya çıktı

Fener'e getirmek istediği 2 milli yıldız ortaya çıktı
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı

Buradan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı