7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tabancayla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen babayı ikna etme çalışmaları sürüyor.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Melikgazi ilçesi Beyaz Şehir Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan V.K, henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K'yi tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKATIN İKNA ÇABASI SÜRÜYOR

Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi. Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, yaklaşık 3 saattir V.K'yi ikna etmeye çalışıyor.