Kayseri'de Atatürk Bulvarı'nda 5,9 Milyon Liralık Asfalt Yenileme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı'nda sürücülerin güvenli ve konforlu ulaşımını artırmak amacıyla 5 milyon 940 bin liralık asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi. Proje, yol kalitesini artırmayı ve sürücülere güvenli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı'nda sürücülerin güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla 5 milyon 940 bin liralık asfalt yenileme çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Talas Tut Kavşağı ile Cemil Baba Mezarlığı arasında yer alan Atatürk Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucunda 2 bin 600 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek yol yeniden ulaşıma hazır hale getirildi.

Yaklaşık 5 milyon 940 bin lira maliyetle gerçekleştirilen proje, hem kent içi ulaşım kalitesini arttırmayı hem de sürücülere güvenli bir yol deneyimi sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmanın kent genelinde sürdürülen ulaşım yatırımlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizin konforu ve güvenliği için yollarımızı modernize etmeye devam ediyoruz. Kayseri'nin her noktasında daha kaliteli, dayanıklı ve uzun ömürlü asfalt çalışmalarıyla şehir içi ulaşımı güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
