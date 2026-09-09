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Kayseri’de anız yangını; 100 dönümlük alan zarar gördü

Kayseri’de anız yangını; 100 dönümlük alan zarar gördü
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KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan anız yangınında 100 dönümlük alan zarar gördü.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan anız yangınında 100 dönümlük alan zarar gördü. Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Saat 13.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Doğanlı Mahallesi Oluklu Yer mevkisindeki tarım arazisinde bulunan anızlar tutuştu. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

ALEVLERİN ARASINDAKİ KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı fark eden Doğanlı Mahallesi Muhtarı İzzet Doğan, durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak hayvanı bulunduğu yerden kurtarıp, üzerine su tuttu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Ayrıca, Doğan'ın görüntülerde, mahalle sakinlerine hitaben 'Günah, ayıp. 50 sefer paylaşım yaptım. 100 sefer anons yaptım. Daha ateş yakıyorsunuz. Yazık günah değil mi? Bir sürü canlı hayvan var. Bir sürü mahsul var' dediği dediği yer aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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