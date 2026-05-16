Haberler

Kayseri'de özel bireyler için temsili askerlik töreni

Kayseri'de özel bireyler için temsili askerlik töreni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda 26 engelli birey için 1 günlük temsili askerlik ve yemin töreni düzenlendi. Aileler ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

KAYSERİ'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda 26 özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi.

Kayseri'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel vatandaşlar, 1 günlük temsili askerlik eğitimine alındı. 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen program kapsamında 26 engelli birey için yemin töreni düzenlendi. Programa, temsili olarak asker olan engelliler, aileleri ve görevli personel katıldı. Aileleriyle birliklerine teslim olmaya gelen özel bireylere, kayıt işlemlerinin ardından askeri üniformaları giydirildi. Asker tıraşı olan özel bireyler, daha sonra yemin ederek 1 günlük temsili asker oldu.

'ASKERE GİDEMEYECEĞİM DİYE ÇOK ÜZÜLÜYORDU'

Oğlu Ali için geldiğini anlatan anne Müzeyyen Akbulut, "Milli Savunma Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Oğlumun kıyafet giymesi ve bu törende bulunması onu ve bizleri çok mutlu etti. Duygularım çok karışık. Çok mutlu olduk. Yapılmayacak diye çok üzülüyordu. Ama bu tören onu çok mutlu etti. Babaannesi, kardeşi ve babası ile geldik. Askere gidemeyeceğim diye çok üzülüyordu ama şu an çok mutlu ve heyecanlı" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

34 yaşında askerlik sevinci yaşayan görme engelli Zübeyir Özdemir ise "Bu anlatılmaz yaşanır. Güzel bir duygu. Vatan borcumuzu her türlü ödemek bizim gururumuz ve şerefimiz. Bu elbiseyi giymek de bizim için bir şerefti. Öncelikle devletimize, hava üssü komutanlığımıza burada bizim için bulunan tüm komutanlarıma saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Kardeşlerim, çocuklar ve yeğenlerim burada. Burada olmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Eli kanlı terör örgütünün iki numarası öldürüldü
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor