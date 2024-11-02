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9. kattan düşen 17 yaşındaki İpek, toprağa verildi

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Kayseri'de 10 katlı bir binanın 9. katından düşerek hayatını kaybeden 12. sınıf öğrencisi İpek Fidan'ın cenazesi, ailesi ve arkadaşları tarafından uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de 10 katlı binanın 9'uncu katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden 12'nci sınıf öğrencisi İpek Fidan, son yolculuğuna uğurlandı.

9. kattan düşen 17 yaşındaki İpek, toprağa verildi

OTOPSİ YAPILACAK

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 9'uncu katında meydana geldi. İpek Fidan, henüz bilinmeyen nedenle 9'uncu kattaki odasında pencereden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fidan'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Fidan, kurtarılamadı. İpek Fidan'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

9. kattan düşen 17 yaşındaki İpek, toprağa verildi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Otopsi işlemleri tamamlanan Fidan'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye Fidan'ın ailesi, yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşlarıyla çok sayıda kişi katıldı. 12'nci sınıf öğrencisi Fidan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

9. kattan düşen 17 yaşındaki İpek, toprağa verildi

9. kattan düşen 17 yaşındaki İpek, toprağa verildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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