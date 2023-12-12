13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki çocuğu öldürdü! Bilgisayar oyunundan etkilenmiş
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni 6 katlı inşaatın çatı katında bulundu.
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulundu, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, inşaatın çatısında S.D'yi (12) bıçakla öldürülmüş halde buldu. İncelemenin ardından cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU AİLESİ İHBAR ETTİ
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen ve olayın ardından evine giden T.Ş. (13), ailesinin ihbarıyla gözaltına alındı. Şüphelinin, bir bilgisayar oyunundan etkilenerek cinayeti işlediği değerlendiriliyor.
Olay yerinden kareler;