Kayseri'de tramvaylar ve istasyonlarda unutulan ziynet eşyalarının parası kanser derneğine bağışlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, unutulan ziynet eşyalarını nakde çevirerek 185 bin lirayı Kansere Karşı Birlikte Derneği'ne bağışladı. Bu bağış, hastalığa karşı mücadele eden çocuklara destek olmayı amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, 2025 yılı içerisinde raylı sistem durakları ve tramvaylarda unutulan, sahiplerine ulaşılamayan ziynet eşyalarını nakde çevirerek yaklaşık 185 bin lirayı Kansere Karşı Birlikte Derneğine (KANKA) bağışladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıl boyunca tramvaylar ve istasyonlarda unutulan kıymetli eşyalar, anlamlı bir bağışa dönüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım AŞ Raylı Sistemler İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, tramvaylar ve istasyonlarda unutulan tüm eşyaların kayıt altına alındığını belirtti.

Araştırmalara rağmen sahiplerine ulaşılamayan ziynet eşyalarının yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından nakde çevrildiğini bildiren Demirdirek, "Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde elde edilen yaklaşık 185 bin lira tutarındaki gelir, kansere karşı mücadele eden KANKA Derneğine bağışlanmıştır. Amacımız emanet bilinciyle hareket ederken, aynı zamanda toplumsal fayda sağlayacak bir iyiliğe vesile olmaktır." ifadelerini kullandı.

Bağışın teslim edildiği Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ise yapılan desteğin kıymetli olduğunu kaydetti.

Ulaşım AŞ'nin derneklerine dördüncü kez bağış yaptığını anlatan Karakükcü, "Oldukça düşünceli ve vefalı bir yaklaşım. Sahiplerine ulaşılamayan emanetlerin bu şekilde değerlendirilmesi, tedavi gören çocuklarımız için büyük bir destek anlamı taşıyor. Yapılan bağışla hem çocuklarımızın tedavi süreçlerine hem de sosyal destek projelerimize katkı sağlanıyor. Kurumlararası bu tür işbirlikleri, toplumda dayanışma ve umut duygusunu güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

